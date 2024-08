Ukraina sissetung Venemaale: mis on selle majanduslik hind?

Kurski oblasti sisemajanduse kogutoodang on Venemaa mõõteskaalal pigem tagasihoidlik – vaid 7,5 miljardit dollarit ehk viis korda väiksem kui Moskva oma. Samas on Kurski oblast siiski Venemaa majanduse jaoks mitmes mõttes ebaproportsionaalselt tähtis, sealhulgas oma rolli tõttu maagaasi transiidipunktina Euroopasse Ukraina kaudu, kirjutas The Moscow Times.

Kõige olulisem on see, et Ukraina väed võtsid kontrolli Sudža linna ja selle ümbruse üle. Hõivatud alale jääb ka maagaasi mõõtejaam, mis asub vaid 300 meetri kaugusel piirist ning mille kaudu jõuab kütus Ukraina territooriumile ja sealt edasi Euroopasse, sealhulgas Austriasse, Ungarisse ja Slovakkiasse. Jaam on üks viiest piirkonna mõõtejaamast, kuid suurim ja kõige paremini varustatud.