Kas Wizz Airi «lenda palju tahad» pakkumine on liiga hea, et olla tõsi?

Osa reisjatest arvab, et pakkumine on suurepärane, kuid teised meenutavad, et Wizz Airi lennukitel on olnud probleeme lendude hilinemistega, mille eest hüvitist saada on keeruline ning nad toovad välja, et aastapakkumisel on mõned kitsaskohad.