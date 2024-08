Investeerimine dinosauruste luudesse pole küll igaühele, aga sellel on vähemalt üks hea omadus – neid on keeruline varastada. Näiteks, kolme kihvaga triceratopsi pealuud ei saa varas oma seljakotti peita, sest selle pikkus ulatub kahe ja poole meetrini. See tähendab, et seda on keeruline ka ühest kohast teise transportida.