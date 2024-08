Nestor: kiire palgakasvu ajastu on läbi

Teise kvartali tööturunäitajad olid väga tugevad

Vaatamata pikale majanduslangusele on Eesti tööturg osutunud üllatavalt vastupidavaks. Kuigi ka sel aastal on suuremates sektorites nõudlus pigem vähenenud, on tööhõive hoopis suurenenud ja töötus vähenenud. Lõppeval nädalal avaldatud andmed selle aasta teise kvartali kohta näitavad, et tööga oli hõivatud 69,7 protsenti inimestest vanuses 15-74 aastat, mis oli ilmselt üks kõige kõrgematest kogu Euroopa Liidus. Tööjõus osalemise määr, ehk inimeste osakaal, kes käivad tööl või soovivad tööd leida, kerkis üle 75 protsendi, mis on samuti rekordiline. Eesti töötuse määr, 7,6 protsenti, ületas küll endiselt koroonakriisieelset taset, kuid oli võrreldes selle aasta esimese kvartaliga siiski vähenenud.