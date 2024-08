Maailma suurima vasekaevanduse töölised lõpetasid streigi

Põhja-Tšiilis asuva Escondida kaevanduse ametiühingu president Patricio Tapia kinnitas uudisteagentuurile AFP, et läbirääkimistele naasmine on ametlik. Streik algas teisipäeval, töölised nõudsid muu hulgas lühemaid tööpäevi, suuremaid lisatasusid ja tööstaaži eest kompensatsiooni.

Üks pikka aega kestnud peamisi nõudmisi on olnud, et üks protsent aktsionäride dividendidest, mis arvestatakse Escondida kaevanduse toodangu järgi – see annab 5,4 protsenti maailma vase nõudlusest – jaotataks töölistele.