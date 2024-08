Soome noored investorid on pööranud pilgud välisturgudele, soosituimad aktsiad on …

Osuuspankki läbi viidud uuringust selgub, et tänavu esimesel poolaastal ostsid Soome 18–24-aastased investorid välisaktsiaid 173 protsenti enam kui aasta tagasi, edastas Kauppalehti.

Osuuspanki selgituse kohaselt moodustab Helsingi börs sajandiku kogu maailma aktsiaturust, mistõttu on loomulik, et noored on pööranud pilgud välisturgudele.