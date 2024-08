Eamets: Eesti konkurentsivõime halvenemine jätkub

Kõigepealt paar sõna mõistetest. Tööjõu ühikukulu on suhtarv, mis koosneb kahe näitaja muutusest: nominaalse palga muutus, mis on jagatud tootlikkuse muutusega. Kui see suhtarv on positiivne, siis on palgad kasvanud kiiremini kui tootlikkus ja see on halb. Miks see on halb majandusele? Valdav osa välisinvestoreid Põhjamaadest on tootmise toonud Eestisse sellepärast, et siin on kulud madalamad, eelkõige tööjõu kulud. Eesti keskmised palgad on ilmselgelt täna madalamad kui Põhjamaade palgad. Kui palgad kasvad, on see ju suures pildid tore, eriti kui palgakasv on kiirem kui hinnakasv, sest siis paraneb ka inimeste ostuvõime ehk tarbimine suureneb ja kokkuvõttes võidab kogu majandus.