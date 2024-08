Valitsushoonetele antakse 24 miljonit renoveerimisraha

«Investeering riigihoonete keskvalitsuse hoonete energiasäästlikkusse aitab tulevikuvaates sektori energiakulud püsivalt stabiilsena hoida. Mida rohkem riigisektor siin initsiatiivi haarab ja oma hallatavaid hooneid energiatõhusamaks ehitab, seda suuremat mõju avaldab see kulude kokkuhoiule tervikuna. Ühtlasi paraneb ka hoonete sisekliima ja pikeneb nende elukaar,» rääkis rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Kaur Kajak. «Lisaks on oluline, et läbi rekonstrueerimistegevuse liigub ligemale 24 miljonit ehitusturule ning on süstiks majandusse,» lisas Kajak.