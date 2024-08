Võidujooks mpoxi vaktsiini turuletoomiseks: aktsiad, millel silm peal hoida

Arhiivifotol manustab apteeker Prantsusmaal Imvanexi vaktsiini. 15. augustil 2024 tõusid järsult Imvanexi tootva Taani biotehnoloogiafirma Bavarian Nordicu aktsiad. See juhtus pärast WHO hinnangut, mis määratles ahvirõugete juhtumite sagenemist maailmas kui kiiresti reageerimist vajavat tervishoiualast ohtu. Aafrika terviseagentuur kuulutas 13. augustil uue, kergemini leviva viirustüve tõttu välja kontinentaalse hädaolukorra.

Globaalne mpoxi hädaolukord on äratanud finantsturgude tähelepanu, tuues esile mitmed biotehnoloogiafirmad, sealhulgas Bavarian Nordic, mille aktsiahinnad on kiiresti tõusnud. Alljärgnevalt on toodud viis ettevõtet, kes osalevad võidujooksus vaktsiini turuletoomisel.