Rheinmetall sõlmis 950 miljoni dollari lepingu ja laieneb USA kaitseturule

Loc Performance, mis on tuntud oma oskuste poolest toota tankide ja põllumajandusmasinate rööbastee süsteeme ning võitlusplatvormide keresid, toob kaasa üle tuhande oskustöölise ja tehased Ohios ja Michiganis. See laienemine ei suurenda mitte ainult tootmisvõimekust; see on strateegiliselt positsioneeritud, et haarata osa potentsiaalsest 60 miljardi dollari suurusest USA armee sõidukiprogrammide turust.