Planet42 esitab saneerimisavalduse: agressiivne laienemine tõi kaasa likviidsuskriisi

Ettevõtte kiire kasvustrateegia, mis oli suunatud turuliidri positsiooni kindlustamisele, on osutunud finantsiliselt kestmatuks ja on viinud ettevõtte likviidsuskriisi äärele.

Planet42 juht Eerik Oja tunnistab, et firma ambitsioonikas laienemine Lõuna-Aafrikas on toonud kaasa ootamatud raskused. «2023. ja 2024. aasta vaheline periood on olnud erakordselt keeruline, kus majanduskeskkonna nõrgenemine ja poliitiline ebakindlus on suurendanud klientide rendilepingute ennetähtaegset lõpetamist,» ütles ta.