Euroopa kalleim riik: kui maksud maha arvata, on Eestis ELi kõige kallim diislikütus

Vaatamata sellele, et meil on kütuseaktsiis märkimisväärselt madalam kui Soomes, sai sel nädalal mitmes põhjanaabrite tanklas osta odavamat bensiini kui siin. Kui nafta hind on seni olnud langustrendis kõigi jaoks, siis Soomes andis odavnemisele lisatõuke terav konkurents. Autotööstuse liidu tegevjuhi Tero Kallio sõnul on ekstreemne, umbes kolmekümnesendine hinnakõikumine tanklate vahel tüüpiline. «Tanklaid on palju ja iga ettevõtja määrab ise hinnad,» kommenteeris ta Helsingin Sanomates. Logistika on samas kallis ja nii on Helsingis hinnad 10 senti odavamad kui Põhja-Soomes.