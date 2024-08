Elmiku sõnul on töötajate ja aktiivselt tööd otsivate inimeste osakaal tööealises rahvastikus Eestis üks Euroopa kõrgemaid. Selle taga on väikesed sotsiaaltoetused ja individualistlik kultuur.

Teises kvartalis kasvas tööotsijate arv Elmiku sõnul just noorte hulgas. Kuna noortel on tööd leida raskem, on tööpuudus selles vanusegrupis keskmisest kolm korda suurem.