Eestis on teiste Euroopa riikidega võrreldes suhteliselt rohkem neid, kes hoidsid kokku toidukulude pealt – neid oli 29 protsenti. 2023. aasta uuringuga võrreldes on toidukuludelt säästjate osakaal eestlaste hulgas vähenenud kuue protsendi võrra. Ferratumi hinnangul võib põhjuseks olla see, et aastaga on eestlaste finantsolukord mõnevõrra paranenud, või siis see, et toidukulude pealt ei olnud sel aastal enam võimalik sama palju säästa.