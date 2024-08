Töötus näitab vähenemise märke, tööhõive suurenes

Analüütik selgitas, et töötus suurenes kõige enam noorte ehk 15–24-aastaste hulgas. «Võrreldes esimese kvartaliga lisandus 5500 ja eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 4800 töötut noort,» sõnas ta ja lisas, et suurenenud on ka inimeste arv, kes on olnud töötud aasta aega või kauem.