HINNAVÕRDLUS Millistes poodides on odavamad koolitarbed?

Swedbanki finantshariduse valdkonnajuhi Grete Koho sõnul on näha, et koolitarvete hinnatõus on pidurdunud. «Kui mullu oli kõige odavam koolitarvete ostukorv 21,66 eurot, siis tänavu on see 18,04 eurot. Uuringusse kuulunud 22 toote kogumaksumus on aastaga vähenenud Barboras, ePrismas ja Rimi e-poes, e-Selveris on see jäänud 2023. aasta tasemele. See muudatus teeb lapsevanemate elu veidi kergemaks,» ütleb Koho.