Uus seadus nõuab rahvalt kiirelt miljardeid eurosid lisaraha

Üks Eesti probleeme on viimastel aastatel kole kõrgele kerkinud elektri hind. Hind on aga kõrge seetõttu, et meil endal pole selles vallas suurt midagi ette näidata: riigis vajaminevast elektrist toodame napilt poole. Taastuvenergia maht küll kasvab, aga taastuvenergia häda on see, et siis tuleb ehitada üles paralleelne süsteem sageduse hoidmiseks, sest tootmine ja tarbimine peavad olema tasakaalus. Just juhitavatest võimsustest jääb Eestis puudu ning puudujääk hakkab eriti tunda andma alates uue aasta veebruarist, mil me end Venemaa elektrivõrgust lahti ühendame. Midagi uut tuleb välja mõelda, ja seda kiiresti.