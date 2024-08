MILJARDITEHING Poola ostab 96 Apache ründekopterit

Lepingu rahaline väärtus on umbes 10 miljardit dollarit, kuid sellest võidab ka Poola majandus, kuna kokkuleppe kohaselt hakkavad koptereid hooldama Poola kaitsetööstusettevõtted, edastas Defence News.

Poola kaitseväe jaoks on tegemist ajaloolise sammuga, kuna see võimaldab Apache'idega asendada seni kasutuses olnud vananenud nõukogudeaegsed Mi-2 ja Mi-24 helikopterid. Samuti on tegemist Poola ajaloo suurima Lääne päritolu helikopterite ostuga.