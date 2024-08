Kalleima ning odavaima ostukorvi hinnavahe on seekord 12,33 eurot. See on enam-vähem sama suur kui ka kuu aega tagasi.

Odavaima ostukorvi pakkuja on seekord Prisma, kus kaupade eest tuleb välja käia 73,09 eurot. Kuuga on ostukorv Prismas odavnenud 1,52 euro võrra. Järgnesid Grossi Toidukaubad ning Lidl. Esikolmiku ostukorvi hinnad jäid ühe euro vahemikku. Kuuga on Grossi Toidukaupade ostukorv odavnenud 1,3 euro võrra, samas kui Lidli korv on 84 sendi võrra kallinenud.