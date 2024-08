PUUSt JA PUNASEKS Kuidas pensionieas II sambast raha kätte saada?

Pensionipõlve planeerides tasub esmalt uurida, mis on hetkel kehtiv pensioniiga. Näiteks käesoleval aastal on see 1960. aastal sündinud inimesele 64 aastat ning 9 kuud. Aastaks 2026 jõuab pensioniiga 65. eluaastani ning alates 2027. aastast hakkab see sõltuma hoopis keskmisest eeldatavast elueast. II samba ehk kohustusliku kogumispensioni suurus sõltub inimese enda panusest ning seda makstakse välja vastavalt inimese enda valikule. Keegi ei ole kohustatud valima ainult üht pensioni saamise viisi, sest II samba väljamaksete võimalusi on erinevaid ning neid on võimalik omavahel kombineerida. Valida saab regulaarsed või ühekordsed väljamaksed või vajadusel mõlemad.