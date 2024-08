Ekspert: euribori langus alla kolme protsendi toob kinnisvaraturule uue aktiivsuse

«Pere eelarve planeerimisel on terava tähelepanu all oodatav igakuine laenumakse ja kui see näiteks 150 000 euro suuruse 30-aastase laenu puhul väheneb aastataguse tasemega võrreldes juba enam kui 100 euro võrra, siis on vahe tõepoolest motiveeriv,» räägib Helena-Laura Lesment, kelle sõnul on viimase poole aasta jooksul marginaale langetanud ka kommertspangad.

Ta möönab, et ennustamine on küll tänamatu tegevus, aga optimistlikumad, kuid samas tõsiseltvõetavad eksperdid näevad euribori langemist alla 3 protsendi piiri veel enne järgmist kevadet. «Ära ei tohi unustada, et oleme tehinguaktiivsusega täna umbes samas punktis kui tosin aastat tagasi. See tähendab, et viimase paari aastaga on tekkinud kuhjunud nõudlus ning kinnisvaraturu aktiivsuse kasvu võti on endiselt kinni raha hinnas ehk kodulaenu intressides,» leiab Helena-Laura Lesment.

Maaklerite viimaste poole aasta tagasiside on olnud suhteliselt üksmeelne – huvilisi on palju juurde tulnud, kuid tihti jääb ostjate jaoks soovitud kodu napilt kättesaamatuks just kodulaenu makse suuruse tõttu. «Inimesed pingutavad, et lahendust leida, aga ikkagi jääb veidi puudu. Seega peaks kas langema kuumakse või kasvama sissetulek, suurema meelerahu huvides muidugi mõlemad,» võtab Lesment praeguse olukorra ühte lausesse kokku.