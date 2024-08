Riigi leige suhtumine investeeringutesse võib peatada VKG miljarditehase plaani

Viru Keemia Grupi biotoodete arendusjuht Lauri Raid ütleb, et tehas tooks tuhatkond töökohta ja enam kui 150 miljonit eurot maksutulu.

Eesti majandus on langenud üheksa kvartalit järjest, seega kuluks Viru Keemia Grupi plaanitav biotoodete tehas sisemajanduse kogutoodangule tõhusa tõuke andmisel marjaks ära. Kava on mastaapne, kuid tõsine väljakutse on hankida Eestis nii toorainet kui ka pankade rahastust.