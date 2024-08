Ametiühing võtab sihikule: Trumpi ja Muski süüdistatakse töötajate ähvardamises

Kaebused esitati USA riiklikule töösuhete ameti (National Labor Relations Board, NLRB) vastu, mis uurib töövaidlusi ja kaitseb töötajate õigusi. UAW väidab, et Trump ja Musk rikkusid seadust, tehes avalikke kommentaare, mis võisid mõjutada töötajate õigust streikida, vahendas Reuters.

Probleemid algasid pärast Trumpi ja Muski kahe tunni pikkust vestlust sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter), kus Trump kiitis Muski tema kulude kärpimise võime eest ja ütles, et ei kannataks töötajaid, kes streigivad, vihjates võimalusele, et need töötajad võiksid kaotada oma töökoha. Kuigi Musk naeris Trumpi kommentaaride peale, ei vastanud ta otseselt, mis teeb NLRB-le keeruliseks teda otseselt vastutusele võtta.