Küberkurjategijad jätkavad Omniva sõnumite levitamist: tuvastamise nipid ja ohumärgid

«Üks minu tuttav sai lingi, mis viis lehele, kus tuli «not found» (pole leitud - toim) ja siis minut hiljem hakkas helistama keegi USA telefoninumbrilt,» rääkis Getter Trumsi. «Ma ise ka napilt sattusin õnge, sest mul tuleb pakke tihti ja Omniva smsi peale vajutasin automaatselt,» kirjeldas Trumsi, kuidas temagi sõnumi sai, «kuni krediitkaardi info täitmiseks läks, siis sain aru, et jama. 4,29 kr oli ka õnneks lollikindel.» 4,29 kr on hea vihje, sest vähe sellest, et sama hind on esitatud teistes sõnumites, on kr ehk krooni viga, mida üks päris-Omniva ei teeks.

Kuid selgus, et kui oled juba valesti vajutanud, lehekülg tagasi enam liikuda ei luba. «Panin kinni, aga ta tagasi ei lase minna ja kui sinna üles «Omniva» peale vajutada, viskab Omniva lehele, aga all on õnneks näha vale veebiaadress,» ütles Trumsi. Ta toob välja ka asjaolu, et sõnum satub päris-Omniva sõnumitega samasse kausta, mis jätab mulje, et tegemist on tõepoolest Omniva enda saadetud sõnumiga. Ettevõte on omalt poolt kinnitanud, et nad ei saa kontrollida, millise nime alt kurjategijad sõnumeid laiali saadavad ja et kui üldse keegi, saab seda kontrollida telekommunikatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte.