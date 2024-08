2024. aasta juuni lõpu seisuga oli meeskonnas 91 inimest (30.06.2023 oli meeskonnas 111 inimest), kellest 48 on Textmagic platvormi arendustiimis. Voog.com platvormi arendusmeeskond oli 2024. a juuni lõpu seisuga kuueliikmeline, mis on kaks korda enam kui aasta tagasi. Meeskonnas on lisaks turundustiim, kasutajatugi, finantstiim ja juhtkond.