Kuigi Soomes räägitakse vaikselt majanduse taastumisest, on sealsed tööpuudusenäitajad kõrged. Tänavu juunis oli tööpuuduse määr Soomes 8,3 protsenti. 2023. aastal oli see Soomes keskmiselt 7,2 protsenti.

Selle näitaga on Soome tööpuuduse määraga üsna EL-i tipus. Kõrgem on tööpuuduse määr vaid Hispaanias (11,5 protsenti) ja Kreekas (9,6 protsenti). Ka Rootsis on tööpuudus 8,3 protsenti ning Leedus ja Lätis on vastavad näitajad 8,2 ja 6,7 protsenti.