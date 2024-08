Enefit Greeni hiiglaslik Sopi-Tootsi tuulepark andis võrku esimese elektri

Põhja-Pärnumaal paiknev Sopi-Tootsi taastuvenergia ala on Baltikumi võimsam. Tuule- ja päikesepargi prognoositav toodang on tulevikus kokku 750 gigavatt-tundi keskkonnahoidlikku elektrit, mis katab ligi kümnendiku Eesti praegusest elektritarbimisest.

Ehitustööd Enefit Greeni Sopi-Tootsi tuulepargis on jõudnud märgilise verstapostini – esimesed kolm tuulikut on alustanud roheelektri tootmist. Praeguseks on pargi 38-st tuulikust püstitatud 28 tuulikut, mis alustavad järk-järgult tootmist. Tulevikus katab rajatava tuule- ja päikesepargi ligi kümnendiku Eesti praegusest elektritarbimisest.