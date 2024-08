Telekomifirmade kriitika: riik palkab keset kärpeid terve hulga ametnikke juurde!

ITL selgitas, et elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus soovib kehtestada sideettevõtjatele käibepõhise tasu, mille üks peamine eesmärk on koguda TTJA-le lisaraha, et palgata sidevaldkonna koordineerimisega tegelevale olemasolevale 27 ametnikule lisaks täiendavalt 12 ametnikku. Vastavalt eelnõule rakenduks see tasu sideettevõtetele, kelle sideteenuste aastakäive ületab 500 000 eurot määrana 0,2% eelmise majandusaasta sideteenuste käibest. Selliseid ettevõtteid on täna Eestis umbes 20.