EstLink 2 remont hoiab elektri hinda kõrgel

Elering kinnitas esmaspäeval, et Eesti-Soome elektriühenduse EstLink 2 remont lõpeb tööde uuendatud graafiku järgi hiljemalt 12. septembril ning ühendus on järgmisest päevast turu käsutuses. Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja ütles, et sel nädalal alustatakse kaabli kaevikusse laskmisega, mis tähendab, et kaabel paigaldatakse oma jäädavale kohale. Seejärel demonteeritakse merre rajatud remondiplatvorm ning likvideeritakse kuivendatud mereala.