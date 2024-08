Miljonärist investori Marko Oolo strateegia ebakindlatel turgudel

"Kõige õigem on tegutseda vastavalt varem etteseatud strateegiale," soovitab Oolo. See tähendab eelnevalt määratud teesi (investeerimisplaan) järgimist, mis tema jaoks hõlmab indeksfondide automaatseid iganädalaseid oste. See meetod võimaldab akumuleerida rohkem aktsiaid, kui hinnad on madalad ja vähem, kui need on kõrged, muutes turu langused pigem võimalusteks kui tagasilöökideks.