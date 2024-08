«Nädalaga 50 protsenti otsa, see teeb ikka nõutuks, ja siis veel öeldakse, et on soodne ka,» lausus proua, kes hakkas kaupu kulleriga koju tellima koroonaajast ning enda sõnul eelistab Selverit kodumaise omaniku tõttu, aga mis seal salata, ka harjumusest.