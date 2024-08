Tallinnas avab uksed kõrgtaseme meelelahutust pakkuv Bombay Club

«Maailmas on täna edukad kahte tüüpi ettevõtted - ühelt poolt need, kes soodsa hinnaga kõnetavad väga laiu masse ning teisalt need, kes suudavad pakkuda tõeliselt esmaklassilist kvaliteeti. Bombay unikaalne kontseptsioon ühendab endas valikut kõige nõudlikumale maitsele suunatud eripärastest võimalustest vaba aja veetmiseks,» ütles Eesti ettevõtte Bombay Group juhatuse liige Maarja Pärt.