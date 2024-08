19. sajandi lõpust pärineva ning muinsuskaitsjatega koostöös renoveeritud hoones on klubi liikmete käsutuses mitu saali ja 11 mängulauda. Hoone tänavatasapinnal on kõigile avatud aasiapärane fine dining restoran Shang Shi, kõrgeimal korrusel on avatud kokteilibaar Peacock Lounge ning hilistel õhtutundidel tegutseb muusikaklubi Velvet.