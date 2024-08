Bigbank: kodulaenude kasv jätkus, keskmine lepingusumma tegi suure hüppe ülespoole

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on kevadest alates jõudsalt kasvanud kõik kodulaenudega seotud näitajad, kuid viimastel kuudel on eriti suure hüppe teinud just keskmine laenusumma. «Kui juunis ületas laenusumma esmakordselt 150 tuhande eurot, siis juulis kasvas see veel ligi 12 protsendi võrra ning murdis 168 000 euro piiri," kirjeldas Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter värskeid muutusi kodulaenude portfellis ning lisas, et oluliselt kasvanud laenusummad on märk ka tänaste koduostjate sissetulekute kasvust.