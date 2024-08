Balti aktsiaturg, mida esindab OMX Balti indeks, on viimase viie aasta jooksul näidanud märkimisväärset kasvu – väärtus on kerkinud üle 46%. Hiljutine stagnatsioon on tekitanud aga küsimusi tuleviku kohta. Balti börsile tulekut kaaluva globaalse haardega finantstehnoloogia-ettevõtte Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius analüüsib praegust turuolukorda ja kasvuvõimalusi.