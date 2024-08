VW: eestlased on jätkuvalt maasturiusku

Volkswageni turuosa kasvule Eestis on kaasa aidanud eestlaste suurenenud huvi Volkswageni linnamaasturite vastu. «Olukorras, kus linnamaasturite müük tervikuna Eestis kahanes (-17,9 protsenti), kasvas Volkswagenite müük 14,5 protsentu. See näitab, et Volkswageni ulatuslik linnamaasturite mudelivalik vastab kohaliku turu vajadustele ja eelistustele,» ütles Volkswagen Eesti müügijuht Kristjan Salak.