Mis juhtub elektri hinnaga, kui EstLink 2 remont saab viimaks läbi?

Eesti põhjarannikul Aseri lähistel on suve vältel jätkunud EstLink 2 rikkekohas ulatuslikud parandustööd. Reservkaabli ja olemasolevate kaablite ühendamine on kavas, nagu ka esialgselt prognoositud, lõpetada augusti lõpuks, on Elering seni teatanud.