Novaja Gazeta Europe kirjutab, et idanaabri majandus kaotas Ukraina ründamise tõttu 1,7 miljonit töötajat ehk umbes 2,2 protsenti tööjõust. Selline olukord on mõjutanud ühistranspordi tööd Venemaa erinevates piirkondades, kus juhtidest on terav puudus.