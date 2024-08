Föderaalreserv: USA inflatsioon on endiselt ebamugavalt kiire

USA keskpank on hoidnud intressimäärasid kahekümne aasta kõrgeimal tasemel, püüdes taastada inflatsiooni oma pikaajalise kahe protsendi eesmärgi juurde.

Ühendriikide aastane inflatsioonimäär on aeglustunud 2,5 protsendini, mis on oluliselt madalam 2022. aastal saavutatud haripunktist, samas kui majandus endiselt kasvab ja tööturg on mõnevõrra nõrgenenud.