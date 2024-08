Ekspert: kinnisvaraturg küll kosub, kuid majanduslanguse ja maksutõusude tõttu kiiret paranemist oodata pole

Tallinnaga võrreldes on Tartu seis Habali sõnul veidi parem, kuna aasta esimese seitsme kuuga on tehingute arv langenud 11 protsenti ja tehingute käive 13 protsenti, Tallinnas vastavalt 14 protsenti ja 18 protsenti. «Kui Tallinna uusarendusturu laojääk müüakse praeguse müügitempo juures enam kui kahe aastaga, siis Tartus realiseeritakse laojääk aastaga. Samas on mõlemal turul aasta algusest tulnud uusi pakkumisi rohkem peale, kui kortereid on müüdud. Seega on laojääk kasvanud ning arendajate optimism pole ennast seni õigustanud,» nentis Habal.

Pärnus aktiivsus kasvab

Ta lisas, et Pärnu turg on aasta alguse madalseisust üle saanud ning aktiivsuski on veidi kasvanud. «Juulis sõlmiti 58 tehingut, mida oli sama palju kui juunis ning 14 võrra enam kui möödunud aasta samal ajal. Siiski on tehingute arv langenud aastases võrdluses koguni 28 protsenti. Uusarendusturu kokkukuivamine on viinud mediaanhinna aasta esimese seitsme kuu võrdluses 10-protsendisesse langusesse, ehkki juulis oli tehingute mediaanhind küll 11 protsendi võrra kõrgem kui mullu samal ajal. Pakkumiste arv on Pärnus aastaga suurenenud koguni 46 protsenti, mille üheks võimalikuks põhjuseks on oma teise kodu müük,» sõnas Habal.