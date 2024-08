Elon Muski konfliktid, kriitika ja kõmulised vastasseisud: Madurost Starmerini

Fotokollaaž näitab Venezuela presidenti ja presidendikandidaati Nicolas Madurot (vasakul) reageerimas presidendivalimiste tulemustele Caracas 29. juulil 2024 ning Tesla tegevjuhti Elon Muski (paremal) saabumas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kõnele, mis toimus USA Kapitooliumis Kongressi ühisel koosolekul 24. juulil 2024. Venezuela president Nicolas Maduro, kelle valimisvõitu on laialdaselt vaidlustatud, ei ole miljardär Elon Muski sõber. Vastastikused tunded on ilmselgelt jahedad ning nende sõnasõda on eskaleerunud Caracases toimuva poliitilise kriisi ajal

Albrecht, kes on üks Muski sekkumise teravamaid kriitikuid Saksamaa poliitikasse, rõhutas, et kuigi Muskil on õigus oma arvamust avaldada, kasutab ta selleks oma platvormi X, mida ta ostis ja nüüd kontrollib. See seab kahtluse alla platvormi neutraalsuse. Muski viimased seisukohad on muutunud üha teravamaks, viies teda vastasseisu mitmete riigipeadega nii Euroopas kui ka Ameerikas.