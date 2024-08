TAUST Magus vili, mis ei armasta läbipaistvust ega demokraatiat

Suvelõpu ja sügise väheste, kuid seda olulisemate rõõmuallikate hulka kuuluvad arbuusid. Ah, milline rõõm on lõigata lahti tumeroheline kera ning haugata siis suutäis tema mahlasest punasest sügavusest, mille mekis on mälestus tähise kõrbetaeva all kasvamise öödest.