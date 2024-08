Bigbanki kasum langes

Bigbanki laenuportfell kasvas jõudsalt ka juulis, 71 miljoni suurune kuine kasv on käimasoleval aastal rekordiline. Suurimat kuist kasvu näitasid eraldiseisvalt ärilaenu- ja kodulaenuportfell. Mõlema äriliini portfelli head kasvunumbrid näitavad, et vaatamata Eestis endiselt kiratsevale üldisele majandusolukorrale on Bigbanki laenupakkumised väga atraktiivsed nii eratarbijatest koduostjatele kui ka äriklientidele. Ka tarbimislaenuportfell näitas soliidset kasvu, jäädes kuises vaates napilt alla vaid tugevale mai tulemusele.

Juulis kiirenes euribori alanemistempo - kuu lõpus langes 6 kuu euribor alla 3,6 protsendi taseme, mis on madalaim intressitase alates 2023. aasta maist. Enamikule äri- ja kodulaenuklientidele tähendab see jätkuvat intressimaksete leevendust, Bigbankile aga intressitulude kokku tõmbumist. Hoiuse poole pealt tähendab see klientidele deposiidiintresside vähendamist, eriti on turul märgata langust üheaastaste ja pikemate tähtaegadega deposiitide intressimäärades. Bigbanki hoiuseportfellis on jätkuv teises kvartalis alanud trend, mille kohaselt üha enam hoiusekliente eelistab langevate intresside keskkonnas lühiajalist tähtajalist hoiust nii pikaajalisele tähtajalisele hoiusele kui ka säästuhoiusele. Kokkuvõttes tähendas see tähtajalise hoiuseportfelli kasvu ja säästuhoiuse portfelli vähenemist. Hoiuseportfell kokku kahanes juulis 18 miljoni euro võrra.