Parimad trotsivad langust: «Meil on eksport küll jõudsalt kasvanud»

Valga mööblitootja Wermo AS osanik Raul Vene selgitab, et toimub liikumine ekspordi suunal väga hästi: «Õnneks või kahjuks pole me lähiturgudele orienteeritud nagu suur osa Eesti mööblitootjatest. Meie peamised sihtriigid on Saksamaale, Šveitsi, Inglismaa ja USA.»