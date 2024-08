CityBee: autorent on aastaga kasvanud üle 40 protsendi

«Sõidukijagamise kasutamine kasvab Eesti tarbijate seas jõudsalt. Näiteks tehti CityBee sõidukitega selle aasta esimesel poolel 46 protsenti rohkem sõite kui eelmisel aastal samal perioodil. Usume, et see trend jätkub,» sõnas CityBee Eesti juht Egert Kivisaar.

Kivisaare sõnul on sõidukijagamise kasutamine tõusnud mitmel põhjusel. «Oleme Eestis tegutsenud juba neli aastat ja teadlikkus teenusest on suurenenud, seega üha rohkem inimesi mõistab teenuse kasulikkust. Samuti julgustab autode peatne maksustamine inimesi otsima alternatiive isiklike autode omamisele. Viise raha säästmiseks otsitakse ka riigi majandusliku olukorra, hindade ja elukalliduse tõusu tõttu. Sõidukijagamist tajutakse kui head alternatiivi isikliku auto omamisele, kui autot ei ole igapäevaselt vaja,» sõnab Kivisaar.

Lisaks sõitude arvule suurenes esimesel poolaastal 32 protsenti ka läbitud kilometraaž, ulatudes 3,8 miljoni kilomeetrini. «Aasta esimesel poolel oli keskmine sõit 16 km, kõige tihedam liiklus on jätkuvalt kesklinnas ja selle ümbruses ning lennujaama läheduses. Võrreldes eelmise aastaga kasutatakse CityBee sõidukeid aina rohkem ka lühikesteks sõitudeks, sest hinnad on ka lühikestel otstel on konkurentsivõimelised,» märkis Kivisaar.