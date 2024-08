Parempoolsed: kasumimaks võib hävitada maksutulu toova e-residentsuse

«Valitsuse plaan ettevõtetele kasumimaks kehtestada on läbimõtlematu ja lühinägelik. Sellest annab aimu juba kasvõi asjaolu, et selle sammuga saab ränga hoobi Eesti e-residentide programm, millest on riigieelarve vaates kujunenud korralik tuluallikas,» ütles Parempoolsete aseesimees, ettevõtja Kristjan Vanaselja.