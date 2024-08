Lätlased Eesti maksutõusudest: jälgime tulemust huviga

«Eestil, Lätil ja Leedul on sarnane väljakutse, et kuidas leida vahendeid kasvavate kaitsekulude ja võetud võlgade teenindamiseks. Inflatsioon on suurendanud survet valitsuse kulutustele, eriti pärast COVID-19 pandeemia ajal tekkinud olulisi eelarvepuudujääke,» märkis Citadele panga ökonomist Mārtiņš Āboliņš.