Swedbank: Eesti kaupade eksport Soome vähenes taas

Eesti tööstusettevõtete ekspordiootused on mõnevõrra paranenud, kuid pikemas ajavõrdluses on need veel nõrgad. Ettevõtete osakaal, kelle jaoks vähene nõudlus on majandustegevust piiravaks peamiseks teguriks, on küll tasapisi langenud, kuid 71 protsenti on jätkuvalt väga suur osakaal. Samuti on see osakaal tublisti suurem kui näiteks teistes Balti riikides, Rootsis ja Soomes.