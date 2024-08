Telia juht: võrreldes üldise hinnatõusuga on side hinnad hoopis kahanenud

«Kui me viimased kolm aastat kokku võtame, kus on hästi kiire inflatsioon olnud, siis kokku on tarbijahinnaindeks kasvanud 36 protsenti ja side on olnud miinuses. Side hinnad suures plaanis on kahanenud. Küll aga selle aasta alguses on toimunud hinnatõusud, sest side peab ka mingi hetk kulude katmise vajadusel hindasid tõstma,» rääkis Telia Eesti juht Holger Haljand.