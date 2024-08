Ethereumi turupositsioon võib olla ohus: krüptoraha kukkus nädalaga 61%

Ethereum (ETH), üks krüptomaailma hiiglastest, seisab silmitsi mitmete väljakutsetega, mis on põhjustanud krüptovaluuta järsu languse. Augusti alguseks oli etheri hind kukkunud kõigest seitsme päevaga 61%, jõudes aasta madalaimale tasemele, 2,127 dollarile. Osa kaotusest on juba tagasi võetud, kuid sellegipoolest esineb ether 10 suurima krüptovaluuta seas kõige kesisemate tulemustega.

Duo Nine, austatud tegelane krüptovaluuta analüüsi valdkonnas, on avaldanud muret Ethereumi praeguse trajektoori osas, viidates, et platvorm võib olla «aeglaselt suremas». Duo Nine'i sõnul tõstatab Ethereumi kehv toimetulek, eriti võrreldes Bitcoiniga ja Solanaga, kriitilisi küsimusi selle tuleviku elujõulisuse kohta, kirjutab Amb Crypto.